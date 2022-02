El mateix Reial Madrid que només va perdre un partit en els primers disset partits de lliga ara ha encadenat tres derrotes consecutives a l’ACB. Després de caure, sempre a casa, contra el Barça i el MoraBanc Andorra, ahir va completar la trilogia desastrosa en cedir per 93-94 davant d’un València que, amb la recuperació de molts dels seus lesionats, s’està acostant a allò que vol el tècnic Joan Peñarroya.

Ahir, semblava que el Madrid completaria una de les remuntades habituals, amb Llull (17 punts) i Rudy Fernández (16) rememorant vells temps. Però l’intercanvi final va acabar amb una falta sobre López Aróstegui, que va tirar el segon tir lliure a fallar amb poc temps al rellotge per evitar que els locals capgiressin el resultat. Rivero i Prepelic, amb 16 punts, van ser els millors taronja.

I com ha passat en les últimes setmanes, la desfeta madridista ha estat aprofitada pel Barça. Ara és a dos triomfs, però amb tres partits menys que el seu rival, amb la qual cosa el té a tir. Ahir, els blaugrana van pagar l’esforç europeu de la setmana en els primers minuts, en què el Monbus Obradoiro va plantar cara. Però Mirotic no va descansar i va arrossegar els seus companys a un triomf que, al final, va ser prou còmode (83-67). El montenegrí va aconseguir 21 punts, amb 28 de valoració, i va anul·lar el bon partit dels pivots Birutis (17 punts) i Ellenson (13).

També ahir, dues clares victòries locals. El Lenovo Tenerife va passar per damunt de l’UCAM Múrcia per 87-71 en el duel d’equips que lluiten en zona de play-off. Pels insulars, recital de Marcelinho Huertas, amb 24 punts, tot i els 27 d’Isaiah Taylor. També va guanyar amb claredat l’Urbas Fuenlabrada, aquest a un Bitci Baskonia molt irregular, per 84-70 en un gran últim quart. Partidàs de Dusan Ristic, autor de 27 punts per als madrilenys.

També ahir es va confirmar l’acomiadament del tècnic de l’Unicaja, Fotis Katsikaris. Per rellevar-lo sonen Joan Plaza i Ibon Navarro.