Núria Pau no ha pogut aconseguir aquest matí (hora catalana) l'objectiu de quedar entre les trenta primeres de l'eslàlom gegant dels Jocs Olímpics d'Hivern, que s'estan celebrant a Pequín. L'esquiadora de Ribes de Freser, que competeix des de fa anys amb el club de La Molina, ha finalitzat en el lloc 40 en una primera mànega que s'ha cobrat les eliminacions de dues favorites com MIkaela Shiffrin i Marta Bassino. En la segona baixada a la pista del Centre Nacional de Yanqing, 60 km al nord-oest de la capital xinesa, Pau ha tingut l'oportunitat d'aconseguir el seu objectiu ja que entre les esquiadores que l'han precedit hi ha hagut diverses caigudes, però ella mateixa ha perdut la traça quan enfilava el mur final camí de la meta i ha quedat desqualificada.

La medalla d'or ha estat per la sueca Sara Hector, seguida de la italiana Federica Brignone i la suïssa Lara Gut-Behrami. El país escandinau no assolia el títol olímpic de l'eslàlom gegant des que ho va fer la llegendària Pernilla Wiberg el 1992 a Albertville (França). Jaume Pueyo entra en acció a l'esquí de fons L'alt-urgellenc Jaume Pueyo, badaloní de naixement però resident a La Seu des de petit, competirà demà dimarts a partir de les 9.50 h (hora catalana) en la modalitat d'esprint d'esquí de fons. El jove esportista català del Club d'Esquí de Fons Urgellet Cerdanya disputarà la fase de classificació amb la fita de classificar-se per als quarts de final. Tota la competició tindrà lloc al llarg del matí, i la final està programada per a les 13 h.