El Sallent va aconseguir un empat de mèrit contra el Castellar per seguir en la seva particular lluita contra el descens. Els locals conscients de la situació crítica que viuen van plantejar un partit molt seriós, amb un bloc baix que dificultés les aproximacions ofensives del Castellar i que fes sentir incòmode al seu rival, amb ràpides sortides al contracop que sorprenguessin la defensa visitant. Després d’uns minuts inicials molt igualats en el que no es mostrava un clar dominador del joc, el Castellar va començar a dominar la possessió de la pilota, inaugurant el marcador al minut 33 quan Ortiz va aprofitar una bona passada interior per superat a Rovira. En el segon temps el Sallent va mostrar una millor versió. Una pressió elevada complicava molt la sortida de pilota dels visitants, mentre que els ànims dels espectadors locals començaven a esperonar al conjunt blaugrana. Els sallentins avisaven amb un tir des de fora l’àrea que Martín rebutjava a córner, però minuts després arribava l’anhelat gol que posava les taules de nou al marcador. El Sallent sumava un punt que pot servir com a punt d’inflexió per capgirar la complicada situació de l’equip bagenc de cara a les pròximes jornades.