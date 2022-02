El Barça i Spotify han unit els seus camins. Segons RAC-1, aquest dimarts s’anunciarà un acord per tres anys que reportarà 280 milions a les arques blaugrana.

La plataforma de música ‘online’ serà a tot arreu. Substituirà Rakuten en el frontal de la samarreta del primer equip masculí i Stanley en la del femení. No només això sinó que també reemplaçarà Beko a la part del darrere de la samarreta d’entrenament. Passarà de percebre 68,5 milions a percebre’n 93 (ara rebia 55 milions de Rakuten, 3,5 de Stanley i 10 de Beko).

Però el més innovador és que Spotify posarà també el cognom a l’estadi, que des del 1957 es diu Camp Nou a seques. Serà la primera vegada que el temple barcelonista s’associï a una marca comercial, com passa a molts estadis europeus i nord-americans.

Cognom de curta durada

Segons l’emissora, l’acord s’acostarà als 100 milions per temporada. Exactament, 93,3 milions per curs per publicitar-se al pit de la samarreta blaugrana i posar el cognom l’Estadi a partir de l’1 de juliol.

El Barça de Joan Laporta buscava un contracte curt perquè considera que les condicions poden millorar-se una vegada es deixin enrere els efectes de la pandèmia en l’economia. Els contractes de patrocini dels estadis, els anomenats ‘title rights’, solen ser de llarga durada. No en aquest cas.

Curiosament, el Camp Nou Spotify només existirà durant el període en què el recinte estigui en obres, llevat que posteriorment s’allargui l’aliança. L’acord també deixa entreveure que el Barça continuarà jugant els seus partits a l’Estadi mentre es reforma en lloc de buscar una sortida d’un any a Montjuic. Un aspecte que estava en l’aire i que haurà d’aclarir-se en els pròxims dies.

La cúpula directiva de Spotify va ser present a la llotja del Camp Nou per presenciar el partit entre el Barça i l’Atlètic de Madrid d’aquest diumenge. Daniel Ek, director general de Spotify, ha conduït personalment les negociacions. Com a gran aficionat al futbol que és, ja va provar al seu dia sense èxit de comprar l’Arsenal.

Primer gran acord

Amb aquesta firma, la directiva de Joan Laporta haurà tancat el seu primer gran contracte de patrocini, una via essencial per a la reconstrucció econòmica del club.

Feia més d’un any, ja des de l’etapa de Josep Maria Bartomeu, que l’entitat blaugrana buscava un aliat comercial que li interessés reemplaçar Rakuten, que no va voler continuar amb un patrocini que va començar el 2017 i que l’últim any va rebaixar considerablement la seva aportació.

Ara Spotify es convertirà en el cinquè patrocinador de la samarreta blaugrana després d’Unicef, Qatar Foundation, Qatar Airways i Rakuten i el primer de l’Estadi.