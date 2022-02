El director general del FC Barcelona, Ferran Reverter, ha presentat la dimissió "per raons personals i familiars", segons ha informat per sorpresa aquest dimarts l'entitat blaugrana. Ell mateix ha comunicat aquest dimarts al matí la seva decisió al president Joan Laporta.

Reverter, nomenat oficialment CEO del Barça el passat 1 de juliol del 2021, seguirà en el càrrec fins que el club nomeni un altre director executiu que el substitueixi. En aquests mesos ha estat l'encarregat de dur a terme la gestió diària del club i, de fet, la setmana passada va estar de viatge pels Estats Units buscant el millor acord per al finançament de l'Espai Barça de 1.500 milions.

El club al·lega motius personals, tot i que, segons ha avançat La Vanguardia, la renúncia s'hauria produït per divergències amb l'acord de patrocini de Spotify, que encara no s'ha fet oficial. Aquest suposa una injecció de 280 milions per tres anys en un acord de patrocini que inclourà la samarreta de l'equip masculí i femení i el cognom del Camp Nou.