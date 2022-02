Jaume Pueyo volia quedar entre els trenta primers i, per tant, entrar a la ronda de quarts de final en la prova d'esprint de la competició d'esquí de fons dels Jocs de Pequín. Aquest matí, l'esportista de La Seu d'Urgell no ha aconseguit el seu objectiu però ha firmat una destacada actuació. Amb només 20 anys, i en la seva primera cita olímpica, Pueyo ha quedat el 37, a només 1 segon i 32 centèssimes del seu propòsit. "Em poso un notable", ha declarat després de la cursa.

L'esprint és una modalitat espectacular que obliga els esquiadors a un esforç curt i explosiu. Els 88 participants han anat sortint en format de contrarellotge per donar una volta al circuit de 1.5 km traçat a 1.800 metres d'altitud al Centre Nacional d'Esquí de Fons de Zhangjiakou. Els trenta primers tenien recompensa: passar als quarts de final. I aquesta era la meta que s'havia marcat Pueyo, tal i com va explicar a aquest diari abans de partir cap a la capital xinesa.

Amb una temperatura ambient de -7.5 graus, Pueyo ha sortit amb el dorsal 52 i ha estat capaç de classificar-se el 37 amb un temps de 2.55.76. El millor registre ha estat el del francès Lucas Chanavat, que ha fet 2.45.03, i el nordamericà Luke Jager ha estat el darrer en obtenir el pas als quarts de finals, amb 2.54.44, a 9.41 del primer. Pueyo, per tant, s'ha quedat a 1.32 de la fita, però tot i això ha demostrat que és un fondista amb molt futur per endavant. A finals de mes, competirà en el Mundial sub-23 a Noruega amb la il·lusió de lluitar per les medalles.

Tot i no aconseguir el seu objectiu, "he complert amb mi mateix", ha dit el corredor del Club d'Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya, ja que "l'únic que em preocupa és no donar el màxim de mi mateix" i avui ha donat tot el que tenia a dins. "Em poso un notable per tot l'esforç i totes les ganes que hi he posat, i tot el suport que he rebut l'agraeixo molt. Ho he donat tot a la pista. Només tinc 20 anys i continuaré treballant", ha afegit.

El responsable tècnic de fons de l'equip espanyol, Franco Puntel, ha manifestat que Pueyo ha dut a terme "una competició impecable; és molt jove i té molt camí encara per recórrer. En la competició d'avui ha quedat molt a prop de corredors d'altíssim nivell, un nivell al que està entrenant molt fort per arribar. Està a un pas, tal i com demostra aquest segon escàs que l'ha separat d'entrar a les finals".

La prova s'ha disputat alternada amb la femenina. Els trenta primers han passat als quarts, on s'han fet cinc grups de 6 corredors i els dos primers de la cursa de cada grup, així com els dos altres millors en el conjunt de les cinc curses, han passat a les semifinals. Els dos primers de cadascuna de les curses i els dos altres millors temps han disputat la final dels sis millors, que ha dominat amb claredat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, amb 2.58.06. L'italià Federico Pellegrini, a 0.26, i el rus Alexander Terentev, a 1.31, han completat el podi. El finlandès Joni Maki ha estat quart, a 2.12; el rus Artem Maltsev cinquè, a 3.59; i el suec Oskar Svensson sisè, a 6.17. Aquesta mitja dotzena de corredors han disputat quatre curses en una mateixa jornada.