El Kun Agüero, a través de Twitch, ha comentat quin va ser el procés des que el 30 de novembre va patir una arrítmia cardíaca contra l’Alabès fins a la seva retirada a mitjans de novembre.

El fins aleshores davanter blaugrana va explicar quan va saber que havia de deixar de jugar: «Sabia una setmana o 10 dies abans que m’avisessin que probablement m’hauria de retirar, però no ho assumia i m’anava preparant per a aquell moment».

A més, va explicar com van ser els moments previs a anunciar la seva retirada: «Quan em van dir que era el final, que havia de dir-ho, me’n vaig anar a Abu Dhabi per distreure’m una mica i el dia del comiat estava tranquil. Anava a dir el que em va passar i el que sentia. Estava amb Laporta abans de sortir a la conferència i quan vaig veure l’escala amb la meva cadira allà em vaig trencar i em vaig posar a plorar. Em vaig abraçar a Laporta. Havia de sortir i no ho volia, perquè a mi em costa. No volia que em veiessin plorant i em deia Laporta que havia de sortir a parlar. Vaig començar a pensar que havia d’estar relaxat i em vaig relaxar».

PRIMERS DIES A L’HOSPITAL

El Kun també explicava de quina manera va viure la seva estada a l’hospital després de ser traslladat des del Camp Nou: «Abans d’anunciar la retirada. Els primers 15 dies els vaig passar molt malament. Quan em va agafar un dissabte l’arrítmia em vaig quedar internat a l’hospital. Se’m va accelerar el cor una miqueta i vaig pensar que era una ximpleria i que em curaria. Quan em van ficar en aquesta saleta privada rara amb uns monitors, t’adones que les coses no van del tot bé, però em deien que anava bé. No podien venir a veure’m i jo vaig pensar: ‘estrany’.

L’endemà em llevo bé i passen les hores, però no em diuen res. No em deien ja te’n pots anar a casa. Llavors va arribar el metge i em va dir que m’havia de quedar una nit més. No sabia què estava passant. Em vaig començar a posar nerviós perquè me’n volia anar a casa. Dilluns al matí em vaig despertar i va arribar la infermera i em van dir que m’havien de traslladar a una clínica privada per a fer una revisió més profunda. Ja m’ho veia venir».

EN UNA CLÍNICA PRIVADA

El jugador va provar també en una clínica privada amb l’esperança de superar el problema, igual com va fer amb el genoll. L’exjugador també de l’Atlètic de Madrid i el Manchester City va explicar el més dur del tractament: «Feia una hora i mitja que hi era. I el metge em diu: ‘Et provocaré tres atacs d’arrítmia perquè em diguis quin d’aquests tres és’. Em van posar xapes pel pit i jo pensava: ‘Què estic fent aquí, em volen parar el cor’. Em provoquen el primer atac, després el segon i li faig senyals com que més o menys i em provoquen el tercer i li dic ‘para’. Aquest és. Va acabar tot i vaig pensar ‘ja està’. Me’n vaig anar a la meva habitació i de sobte em vaig començar a a marejar i el cor se’m va començar a accelerar una altra vegada. Em vaig mirar de relaxar-me perquè baixés. Després el metge em va dir que era normal».

XIP AL COR

Finalment, després de totes les proves, a Agüero li van haver d’implantar un xip per controlar els problemes de cor: «Em van posar un xip al cor. De nit llanço llums de colors, soc Ironman. Tinc un xip que si se m’accelera el cor li salta una alarma al metge. Em va dir el metge que havia d’anar a posar-me un xip. "Et fa mal?". Em va apretar amb una navalla i va dir ‘aquest no talla bé’ i va canviar de fulla, com quan menges rostit i vols el ganivet de serra que és el que talla la carn bé. No em va fer mal. Després va començar a ficar el xip. Si sento alguna cosa, registro els símptomes i el metge em diu què he de fer».