El pilot manresà Gerard Farrés ha tornat a rebre avui el reconeixement de la ciutat on va néixer. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, l'ha rebut i l’ha felicitat en nom de l’Ajuntament pel seu segon lloc en la categoria de buguis al darrer ral·li Dakar disputat el mes passat a l’Aràbia Saudita.

L’acte ha comptat amb l’assistència del regidor d’Esports, Antoni Massegú Calveras; i dels regidors Anna Crespo Obiols (en representació del grup municipal ERC) i Antoni Josep Valentí Moll (en representació del grup municipal PSC), així com de familiars del pilot manresà, que ha rebut un obsequi de mans de l’alcalde.

El nou èxit de Gerard Farrés podria haver estat encara millor perquè quan era líder de la prova a la darrera etapa, seguint les ordres de l’equip, va cedir la victòria al seu cap de files, Austin Jones.

Gerard Farrés ja va ser homenatjat per l’Ajuntament de Manresa els anys 2016, 2017 i el 2019 pels seus èxits esportius. L’any 2017 va ser proclamat millor esportista manresà a la gala de la 47a edició de la Nit de l’Esportista, any què va aconseguir pujar al podi -3r lloc- en la categoria de motos al Dakar, prova que aquell any es va celebrar a Paraguai, Bolívia i l’Argentina.

El senglar del desert, una vida dedicada als esports de motor

A banda de les darreres actuacions al ral·li Dakar, el pilot manresà compta un gran historial en el món de les dues i les quatre rodes, amb el qual s’ha guanyat el sobrenom del senglar del desert.

Practicà el trial, tant amb bicicleta com amb moto, abans d’iniciar-se en l’enduro el 1997. En categoria júnior, guanyà tres medalles d’or en els Sis Dies Internacionals d’Enduro (1998, 1999, 2000) i es proclamà campió del món (2000), títol que repetí en categoria sub-23. En l’àmbit absolut, compaginà l’enduro amb els raids. Fitxà per l’equip KTM (2001-04), amb el qual disputà el Campionat del Món d’Enduro i fou subcampió d’Espanya de Cross Country. Passà a l’equip Husqvarna (2005) i quedà tercer en el campionat estatal d’enduro, posició que repetí el 2006 amb l’equip Yamaha, que el contractà per disputar el Dakar.

El 2007 retornà a KTM i guanyà els títols estatals de Motoral·li i de Raids, alhora que disputà el Campionat del Món de Raids. En aquesta modalitat també guanyà el Spain Raid's Champion (2013, 2014), la Baja Aragón (2007, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016), el Hellas Rally (2016) i el Rally TransAnatolia (2015). Al Ral·li Dakar, ha format part dels equips KTM (2009), Aprilia (2010, 2011) i Bordone Ferrari (2012, edició en què acabà en la 7ena posició), Honda (2013), Gas Gas (2014, 2015) i Himoinsa Racing Team (2016, 2017, any en que aconseguí la tercera posició). Des del 2019 participa en la categoria de buguis. Té la medalla d’or al mèrit motociclista de la Federació Espanyola.