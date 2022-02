La situació sanitària de les últimes setmanes ha provocat que l’Escacs Catalònia-Joviat de Manresa hagi reduït la presència d’equips en competició, amb una formació a Primera Divisió Catalana i un altre a Preferent Provincial que ja han iniciat les respectives competicions.

Així, el Catalònia-Joviat A ocupa la sisena posició empatat a dos punts amb el Barcelona B, el Vila Olímpica i el Peona i Peó un cop s’han disputat tres de les onze jornades. Els manresans es van imposar al Maragall per 6,5 a 3,5, però van encaixar una inesperada derrota per 6-4 contra el Barcelona B. En la tercera jornada, triomf contra el Congrés per 7-3.

Pel que fa al Catalònia-Joviat B, que milita al grup 2 de la màxima categoria provincial, ha guanyat un dels tres encontres disputats tot i la joventut dels seus membres. Així, la victòria va ser contra el Comtal B per 3,5 a 4,5 abans de dues derrotes contra el Molins de Rei (1,5-6,6) i el Bellvitge (6-2). Ara mateix és novè, una posició que l’abocaria al descens.