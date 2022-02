Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i del Moianès van aconseguir pujar onze vegades al podi en la Supercopa de Catalunya júnior, que es va disputar a les Llars Mundet de Barcelona. En total, van ser un or, set plates i tres bronzes.

La victòria va ser per a Ahmed Msaahal (Judo Moià) en -60 kg. Les plates van correspondre a Saúl Flores (Judo Moià, -60 kg) Levi França (Esport-7, -66 kg), Albert Graner (Esport-7, -81 kg), Guillem Lozano (Esport-7, -100 kg), Pau Muñoz (Esport-7, +100 kg), Noelia Jardo (Esport-7, -48 kg) i Neus Santacreu (Esport-7, -57 kg). Finalment, els bronzes va nser per a Àlex Martín (Esport-7, -73 kg), Marc Escribà (Judo Moià, +100 kg) i Ingrid Domínguez (Judo Moià, -57 kg). A part, hi va haver presència entre els vuit primers d’Adrià Marín (Judo Moià, setè en -66 kg.), Olga Juárez (Esport-7, cinquè en -48 kg.) i Luca de Palma (Esport-7, cinquè lloc en -57 kg). També hi van participar Jordi Álvarez (Judo Moià), Adrià Jorba, Helga Barris i Arnau Domínguez (Esport-7)