Importantíssima victòria per a l’Igualada Rigat davant d’un rival situat més amunt a la classificació per tal de no entrar en problemes. L’equip de Cesc Fernández va vèncer el Caldes e nun partit en què gairebé sempre va dur la iniciativa però que no va poder resoldre fins als darrers minuts.

En la primera part només hi va haver un gol, el convertit per Marc Carol en rematar davant de la porteria una gran acció de Gerard Riba per la seva part posterior. A la segona part, els vallesans van avisar amb una falta directa que Elagi Deitg va aturar a Rovira, però van empatar quan Roger Acsensi va desviar davant del porter una rematada del mateix jugador.

Afortunadament, però, l’Igualada només va trigar dos minuts a recuperar la iniciativa en una acció clau. Deitg va aturar una falta directa a Blanqué i, en l’atac posterior, Aleix Marimon va batre Camps en una acció per la dreta. El Caldes no havia dit l’última paraula, i Ricard va empatar amb un xut llunyà. Però ara la falta directa va ser per als arlequinats i l’especialista, Gerard Riba, no va fallar. L’Igualada va aguantar l’avantatge i, a dos minuts per al final, acció de fantasia de Tety Vives, que va sentenciar picant per damunt del porter.