El pilot manresà Ander Mirambell finalitzarà avui, poc abans de quarts de dues del migdia, hora d’aquí, la seva quarta i última participació en uns Jocs Olímpics. I ho farà de la mateixa manera que en les tres anteriors, sense poder accedir a la quarta mànega entre els dos dies de competició, a la qual arriben els vint primers classificats. Mirambell només va poder ser 24è de 25 participants en la suma de les dues primeres baixades, disputades durant la matinada d’ahir, i té a més de dos segons el vintè lloc, que ara mateix ocupa el representant de Samoa Americana Nathan Crumpton.

Mirambell ja arribava just de forma a Pequín i també sense haver pogut practicar en el tub on es disputen els Jocs Olímpics amb anterioritat, ja que no va poder anar als entrenaments que s’hi van fer l’octubre per falta de disponibilitat i de pressupost. En els entrenaments fets en els dies anteriors, s’ha acostumat com ha pogut al traçat i ahir ja era molt difícil quedar dels vint primers.

En la primera baixada, en què va arrencar el primer, va fer un temps d’1.02.45, a 2,45 segons del líder, l’alemany Christopher Grotheer, i a 65 centèsimes del vintè, l’estatunidenc Andrew Blaser. Ocupava el lloc 23.

En el segon descens, fet amb la temperatura més alta i, per tant, amb pitjor qualitat del, els registres van empitjorar i Mirambell va ser l’últim amb 1.03.36, a més de tres segons de Grotheer. D’aquesta manera, va acabar en el lloc 24, a 2.10 de Crumpton. És pràcticament impossible que aquesta diferència es pugui arribar a recuperar en la tercera baixada.

Conscient d’aquesta situació, i en declaracions al diari Marca, Mirambell explicava que arribar als vint primers «és gairebé impossible, perquè tenim la sortida que tenim. Estic fos ja que la setmana ha estat molt dura i hauria de fer una baixada molt bona. La primera ha estat això, tot i l’errada en el revolt número 4. Llavors he fet els càlculs i jo havia d’anar al límit i ells fallar. No ho han fet. Encara que ho hagués fet un segon millor, no sortien els números ja que havien de fer-ho malament massa competidors». Davant d’això, va decidir arriscar i «he deixat córrer massa el trineu, que m’ha esbandit un parell de vegades i m’he donat un bon cop a 125 km/h». L’objectiu d’avui, en horari nocturn a Pequín, a les 13.20 a casa nostra, és «fer la millor baixada de la setmana i marxar amb un somriure».