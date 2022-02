La revista Dovella publicava el juliol del 1993 un article signat per David Olivares en el qual es feia un repàs de la història del tir amb arc a Manresa. En l’inici, apareixia un cartell que, en el castellà rigorós de l’època, anunciava la celebració del Primer premio de la Misteriosa Luz, organitzat per l’entitat Arqueros del Manresa, una part de la secció d’atletisme del Centre d’Esports Manresa. El dia triat per celebrar-la era el 21 de febrer del 1952 a l’Estadi Municipal del Congost. Setanta anys menys un dia després, els seus hereus del Tir amb Arc Manresa recuperaran la tirada al camp de futbol de Les Cots.

Així, l’entitat presidida per Xavier Frutos es traslladarà uns metres des del seu habitual escenari de preparació, un antic campet adjacent al de futbol, i s’establirà en el gran, on habitualment juguen l’ONG Diapo i la Font dels Capellans, per fer la tirada.

A l’aire lliure

Aquesta tindrà lloc el diumenge, dia 20 de febrer, durant tot el matí, serà en format de sala, però a l’aire lliure, i consistirà en tirar seixanta fletxes en rondes de tres tirs a 18 metres de distància, excepte per als nens de 9 anys, que serà de 12 metres. S’espera que hi hagi uns cinquanta inscrits entre els quals alguns que participen a nivell europeu i mundial, la qual cosa donarà brillantor a la tirada. També n’hi haurà molts que estan en procés d’iniciació, inclosa canalla de nou anys que fa poc que practica el tir amb arc.

La cita també pot servir per inaugurar l’espai on hi ha el camp homologat de tir ,cedit per l’Ajuntament, al qual s’hi practica des de fa un any i mig, aproximadament, però on no s’hi ha pogut fer cap torneig encara per culpa de les restriccions derivades de la pandèmia.

Història discontínua

Aquesta tirada de la Llum serà hereva de la del 1952 i també de l’última organitzada pels Arqueros del Manresa, el 1960, quan el camp on practicaven va ser engolit per un edifici de tir olímpic amb armes de foc. Sense cap lloc on poder practicar, l’activitat es va anar aparcant.

Aquesta va reaparèixer a principi dels anys noranta, amb el naixement del Club d’Arquers del Bages, que va tenir una vintena de socis. Aquest va preparar la tirada Llum 92 mesos abans de la celebració dels Jocs de Barcelona, en què l’equip estatal va aconseguir una medalla d’or. El proper dia 20, tota aquesta història interrompuda tornarà a il·luminar-se.