Després de la seva exclusió de la temporada passada per motius força discutibles, l’Avinent Manresa femení es retroba avui, per fi, amb la Copa Iberdrola, competició en la qual va ser setè just abans de l’esclat de la pandèmia, ara fa dos anys a València.

L’estadi Gallur de Madrid serà l’escenari d’una competició que aplega els vuit millors conjunts de l’estat. A part de l’Avinent, hi seran el València, el Playas de Castelló, el FC Barcelona, l’Atlètic Sant Sebastià, el Grupoempleo Pamplona Atlético, l’Unicaja Jaén i l’Atletismo Alcorcón, que exercirà d’organitzador de l’esdeveniment. Les proves començaran a les 18.30 hores i es podran seguir en directe a través de l’aplicació de LaLiga Sports TV. Igualar el setè lloc de fa dos anys ja seria una bona fita i millorar-lo, tot un èxit per a una competició en la que Meritxell Soler, amb la segona marca de les participants en els 3.000, i Marina Guerrero i Emilia del Hoyo, en els 1.500 i els 60 tanques, amb el tercer millor registre, semblen les millors opcions.