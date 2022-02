El pilot manresà de skeleton Ander Mirambell va posar punt final a les seves participacions, un total de quatre, en els Jocs Olímpics d’hivern amb una 24a posició, tant parcial, com global, de 25 participants. Mirambell ja havia quedat lluny del tall dels vint millors el dia abans, i ahir no va tenir cap possibilitat de restablir-se i, per tant, d’afrontar una quarta baixada al circuit de Yanqing.

Així, el seu temps va ser d’1.02.34, onze centèsimes millor que el primer descens, el millor fins ahir. Va totalitzar 3.08.15 i va quedar a 2 segons i 81 centèsimes del vintè classificat, el canadenc Blake Enzie. En la prova en general, doblet alemany, amb el primer lloc per a Christopher Grotheer i el segon per a Axel Jungk, a 66 centèsimes. Tercer va ser el xinès Yan Wengang, a 66. Mirambell va destacar que la valoració de Pequín 2022 «és bastant positiva. Ens hem quedat fora dels vint primers els mateixos que no vam poder venir a les proves de l’octubre i amb només dotze baixades era molt difícil. En la sortida he notat més el cansament, ja que venim d’una setmana molt dura, però cada dia hem anat a millor i hauria seguit una setmana més entrenant-me i competint». Explicava també que «estic orgullós del suport que he rebut. Això és molt més que una carrera, el fet que l’skeleton se segueixi a casa nostra i la gent estigui pendent dels Jocs ja és un èxit».