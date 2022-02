La gran majoria d’aficionats del Baxi Manresa ja només té al cap la participació de l’equip en la Copa del Rei i alguns d’ells, els més afortunats, gairebé ja estan fent les maletes per traslladar-se a Granada durant uns dies. Però abans de la gran festa del bàsquet estatal hi ha un compromís que s’ha de saldar positivament perquè els objectius a l’ACB, entrar a Europa i ser als play-off, es tornin més planers a partir del març. L’equip de Pedro Martínez, el millor a casa, amb vuit triomfs i dues derrotes, rep un rival que té un balanç diametralment oposat a domicili, amb dues victòries i vuit desfetes. El Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau, però, ja va sorprendre en Baxi en el debut a la lliga al Príncep Felip, ha introduït algunes variacions a la plantilla i la qualitat dels seus elements fa preveure un partit d’aquells en què val més no despistar-se.

Dos tocats

En la prèvia del partit, el tècnic del Baxi, Pedro Martínez, va anunciar molèsties físiques de Yankuba Sima, que ahir no es va entrenar, i tambe de Joe Thomasson, que sí que va participar en la preparació de l’equip. De tota manera, «no són lesions, sinó incidències derivades del fet de competir. Esperem que el tractament els vagi bé» i «jugaran encara que no estiguin bé, perquè els necessitem». D’aquesta manera allunyava la possibilitat que l’equip estigui més pendent de la setmana que ve que d’aquesta.

Un rival molt canviat

El Casademont Saragossa ha viscut en una muntanya russa des que va vèncer el Baxi en la jornada inaugural per 98-91. Eliminat de la FIBA Europe Cup, una competició de nivell inferior a la Champions, els aragonesos han encadenat ratxes dolentes i han perdut jugadors, la qual cosa ha fet pensar en una possible destitució del seu tècnic, Jaume Ponsarnau. Però les últimes tres victòries a casa, sobretot la més recent, davant de l’Unicaja, ha donat aire al tècnic targarí.

Sobre l’adversari, Pedro Martínez explicava ahir que «han canviat bastants jugadors» respecte de l’últim enfrontament amb ells. «Tenen Okoye, el seu tres titular, lesionat i recuperen Cook, que llavors no estava en condicions. També han fitxat Bone, un 2,01 amb capacitat per anotar. Aleshores tenien McLean i ara han fitxat Deon Thompson. De tota manera, el segell del seu entrenador hi és. Juga molt bé i és complicat fer scouting amb ells perquè disposen de moltes opcions i totes en virtut de cada jugador. La inestabilitat per les lesions els ha restat competitivitat, però ara tenen els jugadors que volen i hem d’estar preparats per un partit igualat. Si ho estem, llavors no ens sorprendrà tant.

Martínez recela de l’excés de confiança que pot suposar resultats tan diferents entre el Baxi a casa i el Saragossa a fora. Per a ell, «pensar que a la primera dificultat ells ja abandonaran i marxaran cap a casa és un error, i si es comet, te’l fan pagar». Segons ell, «estic segur que serà un partit dur. Tenen jugadors amb experiència com Waczynski, Cook o Yusta, es tracta d’un rival tàcticament molt ric i fan coses a les quals no estem acostumats a enfrontar-nos. Els tinc el màxim respecte». Com el que té per Jaume Ponsarnau, amb qui va treballar a València i de qui recorda que «vaig aprendre moltes coses. M’agrada com juga el seu equip i la feina que està fent és bona, tot i que hi hagi qui no ho veu així».

Ponsarnau: «Tenim més talent que a l’octubre»

El tècnic del Casademont Saragossa, Jaume Ponsarnau, considera que el seu equip té més talent ara que en la primera jornada de lliga, quan va jugar contra el Baxi, però també que els manresans «no són un rival per lluir» aquestes millores. Per al targarí, el Baxi «no és un equip eficaç i això els dona més mèrit. Tenen una proposta d’energia, de força, de mantenir el nivell de persistència conceptual. Viuen de fer les coses moltes vegades i castigar quan els altres no juguen. Per preparar-te contra ells no hi ha normes. És molt difícil jugar-hi en contra». Malgrat això, «estem treballant bé, amb bones sensacions» i destaca que «la fortalesa mental ens ha arribat amb la inspiració».