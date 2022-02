Tres punts importants davant un Cerdanyola molt intens en un partit amb moltes fases i alternances constants. L’equip visitant es va avançar dues vegades consecutives amb molt poc marge de temps en els dos primers minuts del partit. Eren dues accions en què els manresans no van saber reaccionar al sorpresiu inici dels de Santi Lara.

Pocs instants després, el Covisa es va refer i, en tres minuts, li va donar la volta al duel amb tres gols força consecutius. Els de Pau Machado van aprofitar la bona línia de joc d’aquell moment i, fent dues dianes més, van deixar un marcador de 5-2.

El Covisa, però, va veure com el Cerdanyola empatava per culpa de les greus errades defensives, amb un 5-5 a dos minuts per a la fi del primer període. El sisè gol, obra de Josan a un minut per al descans, va ser molt important ja que va deixar els locals amb avantatge abans de marxar als vestidors.

A la represa el partit va ser força planer tot i que qui va tenir més ocasions va ser el conjunt de casa, que va topar amb les bones aturades de Larios. El Cerdanyola va mostrar en els instants finals una intensitat elevada i Alonso va veure la segona targeta groga i l’expulsió. Amb superioritat, el Covisa va tardar poc a fer el setè, en un moment en què el partit estava per decidir. Els del Pujolet van marxar amb dos gols de diferència a tres minuts per acabar i, amb el sistema de porter jugador per part visitant, Manu va fer el vuitè i va tancar el partit. Un últim gol d’Amores no va tenir conseqüències.

Dimarts vinent (21 h), el Covisa rebrà el Mataró en partit de la darrera jornada de la primera volta ajornat per la covid.