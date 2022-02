Després d’un partit igualat entre el CN Badia i el CN Manresa-Fibracat, desaprofitar dues penes màximes en el moment decisiu va fer que les de Jordi López deixessin escapar uns punts molt valuosos en l'onzena jornada de la Lliga Catalana de Primera Divisió femenina.

El Manresa va ser el primer en anotar gràcies a Vicente, però les del Badia del Vallés van girar el marcador abans d’arribar a la fi del primer quart. En el segon temps, després de l’empat a dos anotat per Bisbal, les locals van marxar fins el 4-2. La mateixa Bisbal i Flores, van restablir la igualada per arribar amb empat a quatre gols a l’equador del partit.

Després del canvi de camp, nombroses ocasions per ambdós equips, superioritats i , fins i tot penes màximes. Després de desaprofitar les bagenques la que les hagués posat per davant, el CN Badia es va situar per davant 5-4 a manca dels darrers 8 minuts.

Així es va arribar al darrer quart. El Manresa va desaprofitar un penal per empatar a cinc gols, i van ser les rivals les que aconseguien el 6-4. A manca de 42 segons, les manresanes sí que van transformar una nova pena màxima per situar-se amb 6-5, però el marcador ja no es va moure més.

Una de les notes positives del partit va ser el debut de la jove Núria Serracanta, de 14 anys.

FITXA

CN BADIA: Terrado, Padilla, Gorres, Sanz, Fernández, Jiménez (4g), Calvo (1g), Serrano, Posas (1g), Faus i Lopera.

CN MANRESA FIBRACAT: Sala, Solernou, Fernández, Bianco, Toribio, Vicente (1g), Flores (1g), Serracanta, Muns, Gatell, Bisbal (3g) i Peirón.

Àrbitre: Raúl Torres i Tizziano Bruno. Van assenyalar 9 exclusions a cada equip, i 2 penals favorables a les vallesanes i 3 a les bagenques.

Parcials: 2-1, 2-3, 1-0 i 1-1.