Tercer triomf seguit de l'Igualada Femení-Grupo Guzmán a l'OK Lliga, on ocupa la sisena posició amb set triomfs en 14 partits. Les anoienques s'han desfet del CP Voltregà per 5-4 en un partit que han començat dominant a plaer però no han pogut sentenciar fins avançada la segona part per culpa de la bona reacció de les osonenques i de la seva golejadora internacional Berta Tarrida.

El matx s'ha posat de cara de bon principi amb dues dianes gairebé consecutives de Carolina Herrera, de falta directa, i Carla Claramunt. L'Igualada dominava el joc i el marcador, sobretot amb les dues dianes de Pati Miret cap el final del primer temps que han posat un contundent 4-0 amb el qual les jugadores s'han retirat als vestidors. A la represa, però, ha entrat en acció la veterania i el talent de Tarrida, que s'ha posat el seu equip a l'espatlla i, amb un hat trick molt seguit, ha posat la por al cos als seguidors locals. El 4-3 feia trontollar la seguretat amb que les igualadines han resolt la primera part, però Pati Miret també ha signat un triplet i ha fet el 5-3 al minut 35 que el Voltregà només ha pogut retallar a darrera amb un penal transformat per Aina Arxé. FITXA IGUALADA FEMENÍ-GRUPO GUZMAN: Riba, Miret, Mas, Herrera i Claramunt -cinc inicial-, Del Águila, Ramon, Balcells, De Sivatte i Escoda. CP VOLTREGÀ: Otegui, Tarrida, Arxé, Ferron, Vistos- cinc inicial-, Bosch, Vilamala, Franci, Ferran i Sala. Àrbitre: Albert Ferré. Gols: 1-0 Herrera (falta directa), min 2. 2-0 Claramunt, min 3. 3-0 Miret, min 20. 4-0 Miret, min 21. 4-1 Tarrida, min 30. 4-2 Tarrida, min 30. 4-3 Tarrida, min 32. 5-3 Miret, min 35. 5-4 Arxé, min 47. 🔵🟡 IFHCP | Resultats 🔵🟡



FINAL | OK Liga@IgualadaFHCP 5-4 @cpvoltrega



💛 Molta força Ricardo, estem amb tu !!!



Amb el suport de Mudanzas Hermanas Guzman #Igualada #IFHCPower #OKLiga #baseIFHCP #IFHCP #JuntesArribaremMésLluny #EquipiValors #EquipiFutur #ThoEstàsPerdent pic.twitter.com/Mg8B25RVhb — Igualada Femení HCP (@IgualadaFHCP) 13 de febrero de 2022