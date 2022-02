L'equip femení de l'Avinent Manresa va signar ahir una altra pàgina d'or de la seva història en finalitzar en cinquena posició en el Campionat d'Espanya de clubs en pista coberta -també conegut com a Copa Iberdrola- a la pista de Gallur, Madrid. Després de conquerir per primer cop el Campionat de Catalunya, per davant fins i tot del FC Barcelona, les blanc-i-vermelles van demostrar el seu excel·lent moment de forma i es van convertir en el cinquè millor equip femení de l'atletisme estatal.

Tal i com van explicar els responsables de l'equip, "és la pàgina més exitosa de l'atletisme manresà en tota la seva història", una fita en el projecte de l'equip femení que va començar fa vint-i-nou anys. El València es va adjudicar el títol tres anys després, fent un total de 96 punts, 16 més que el Playas de Castellón (80). El Barça va pujar al tercer graó del podi, amb 76, i molt per darrera van quedar l'At. Sant Sebastià (57), l'Avinent Manresa (48), el Grupoempleo Pamplona At. (46), l'Unicaja Jaén (34) i l'Atletismo Alcorcón (30). L'actuació més destacada de les atletes de l'Avinent va ser el segon lloc de Mònica Clemente en el salt de perxa, amb una millor marca de 4.10 m. Tot i que va intentar els 4.25, no va poder assolir aquesta alçada i va quedar per darrera de Malen Ruiz (València), que va franquejar els 4.15 m. La nota més rellevant a nivell global va ser el rècord d'Espanya de Maria Isabel Pérez (València) en els 60 metres, amb un registre de 7.20 que supera en una centèssima l'anterior plusmarca que ella mateixa havia signat dues vegades en jornades precedents d'aquesta temporada. Resultats de les atletes de l'Avinent: 60 metres. PATRICIA SERRANO, 6a amb 7.71 200 metres. MERITXELL TARRAGÓ, 7a amb 25.36 (millor marca personal) 400 metres. LAURA BOU, 6a amb 55.97 800 metres. NÚRIA TIÓ, 6a amb 2.11.68 1500 metres. MARINA GUERRERO, 6a amb 4.38.45 3000 metres. MARTA ROMANCE, 4a amb 9.59.21 60 tanques. EMÍLIA DEL HOYO, 3a amb 8.46 Altura. ONA BONET, 6a amb 1.68 Perxa. MÒNICA CLEMENTE, 2a amb 4.10 Llargada. MARTA GALLÓ, 8a amb 5.64 Triple. NORA TAHER, 5a amb 12.10 Pes. AINHOA MARTINEZ, 5a amb 13.30 Relleu 4x400 metres. MERITXELL TARRAGÓ, NÚRIA TIÓ, XÈNIA PUBILL I LAURA BOU, 5es amb 3.50.06 (millor marca absoluta del club)