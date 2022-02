Xavi va afirmar ahir que el Barça no descarta «absolutament res» en la lluita per la Lliga, tot i que són conscients que «no podem treure pit perquè anem quarts». La possibilitat de conquerir el títol sembla a hores d’ara un miracle però el Madrid hi va posar ahir de la seva part empatant a Vila-real (0-0) i els blaugrana tenen l’oportunitat d’apropar-s’hi. Per aconseguir-ho, però, han de vèncer avui (21 h) l’Espanyol en el derbi que es disputa al feu blanc-i-blau. Uns hi arriben amb la moral alta després de la bona victòria contra l’Atlètic i els altres en ratxa negativa.

«Hem de continuar jugant amb intensitat, amb ritme, amb menys tocs», va indicar Xavi en la prèvia del matx: «No volem que el partit contra l’Atlètic sigui flor d’un dia», i sobre el derbi va assegurar que «és una altra final i una altra prova de foc». El tècnic blaugrana recuperarà el central Eric Garcia, mentre que Dani Alves serà baixa per sanció. Per substituir-lo, Xavi va dir que «intentarem sorprendre l’Espanyol, veurem demà». El tècnic dels periquitos, Vicente Moreno, va explicar que «noto en la mirada de Raúl de Tomás que intentarà treure’s l’espineta clavada de no haver marcat en el partit de la primera volta al Camp Nou». El valencià va confirmar que David López, Óscar Gil i Calero causaran baixa. Sobre el duel, Moreno va apuntar que «intentarem fer coses diferents» a les que l’equip va fer a l’estadi barcelonista. «Aquell partit no té res a veure per molts factors. En el seu moment, vam fer un plantejament que ens podia donar opcions de guanyar, i va ser un bon plantejament, vam merèixer guanyar».