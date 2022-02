Pedro Martínez va confessar ahir que «la meva filla ja té nòvio, sinó estaria encantat que fos ell»: es referia, en to de broma, a Sylvain Francisco al final de la roda de premsa responent una pregunta del corresponsal de L’Equipe. Amb bon humor i simpatia, tot lloant les virtuts esportives del base francès, es va cloure la compareixença del tècnic del Baxi Manresa després de la contundent victòria contra el Saragossa, últim partit abans de viatjar cap a Granada per jugar la Copa del Rei.

«Hem estat molt encertats tirant de tres, sobretot al segon quart, quan hem obert una escletxa important», va explicar Martínez valorant el partit: «Hem fet una bona feina en defensa, hem pressionat els bases rivals i defensat bé les situacions de bloqueig directe; hem jugat amb una bona intensitat». El tècnic del Baxi també va valorar el joc coral: «És el que ens agrada, que tothom se senti important i tingui capacitat de tirar. Hi ha jugadors que tenen molts punts, com el Sylvain i el Joe, però és bo no haver de dependre de ningú».

Martínez també va destacar el triomf en clau de play-off, «un objectiu que tenim des de ja fa temps». Sobre la Copa, no va voler entrar en massa detalls i va assegurar que avui descansaran i dilluns començaran a entrenar-se, però sense preparar res especial ni alterar les rutines habituals.

Per la seva part, Jaume Ponsarnau va destacar que, «com a equip, no hem sabut jugar contra aquest nivell, el Baxi ha estat superior en tot». El tècnic dels aragonesos va comentar que «hem començat superats per la seva defensa i la nostra també volia fer-ho bé, però les segones opcions han estat un problema».