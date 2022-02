Davant d’un equip de la zona mitjana de la taula com el Segorbe, el Sala 5 Martorell va sumar ahir una nova victòria que el referma en la segona posició empatat a punts amb un Barceloneta que té dos partits pendents. El conjunt que dirigeix Víctor González es va imposar per un marge ampli, però la realitat va ser diferent, ja que l’èxit va costar d’aconseguir i no es va concretar fins a darrera hora.

Els locals es van avançar amb dos gols matiners de Pablo García que ja feien presagiar un enfrontament difícil per als martorellencs. No obstant això, el Sala 5 es va saber refer i, amb el pas dels minuts, es va anar apropant i El Amrani, amb el primer dels seus tres gols, i Albacete van tornar a deixar el marcador en taules. Poc després, i abans del descans, els locals es van tornar a avançar. Els del Baix Nord van haver de tornar a remar a la segona part, però va trobar recompensa al seu esforç. El Amrani va empatar i Robert, el mateix El Amrani i Pérez van fer tres gols en el minut 39.