El Cadí la Seu va completar per fi la primera volta de la Lliga Femenina i ho va fer de la millor manera, assolint la victòria que el converteix en cap de sèrie de la propera Copa de la Reina, que s’ha de disputar entre el 24 i el 27 de març a València. En un duel directe contra el Gernika per la quarta posició, les urgellenques es van tornar a basar en el talent de la seva estrella, Irati Etxarri, autora de 26 punts, per desfer-se d’un conjunt basc que va plantar cara i al qual, curiosament, es podria haver d’afrontar en el torneig del KO.

Així, el Gernika, l’IDK Euskotren, el Casademont Saragossa o el Movistar Estudiantes poden ser el rival en la primera eliminatòria. S’evita, així, els tres grans, el Perfumerías, el València i el Girona. Pel que fa al partit, l’equip de Bernat Canut va haver de superar dues miniescapades de les biscaïnes, una en cada període (6-12 i 25-31), i van acabar la primera meitat amb un mínim avantatge en el marcador. Trenta dels trenta-quatre punts van ser anotats entre Etxarri i Laura Peña. A la represa, el Cadí va assolir set punts de renda i va deixar el Gernika en set punts al tercer quart, però va haver de prémer l’accelerador fins al final del partit.