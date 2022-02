Exhibició de caràcter i d’afany competitiu i contundent victòria a domicili. La resposta dels membres de la plantilla del Centre d’Esports Manresa a la segona derrota de l’exercici no podia ser més explícita. Els manresans van golejar al seu feu el FC Vilafranca (0 a 4) i mantenen la segona posició a la classificació.

La pressió exercida sobre els amfitrions, les errades provocades a la defensa vilafranquina, la vivesa dels davanters visitants per aprofitar-les i l’efectivitat mostrades durant el primer acte van ser les claus del sisè triomf a domicili dels blanc-i-vermells, invictes fora de casa després de deu partits jugats lluny del Congost (sis victòries i quatre empats).

Ambdues formacions van iniciar el matx amb una intensitat inusitada. Una passada de David Acedo va habilitar Pol Via per encarar Òscar Pulido i va obligar el porter manresà a lluir-se per conjurar la gardela del davanter vilafranquí (minut 6). Només 42 segons després, una centrada des de la dreta, altra vegada de David Acedo, va propiciar una rematada amb el pit de Pol Via, al segon pal, que va permetre constatar la concentració d’Òscar Pulido.

Els blanc-i-vermells no van renunciar a pressionar el seu oponent fins i tot a l’interior de la seva pròpia àrea i ben aviat van recollir els primers fruits de la seva determinació. Un defensa local va intentar cedir la pilota al seu porter, Toni Casamayor, des de l’esquerra. Noah es va adonar de l’acció i, esperitat, va arribar a la pilota abans que el porter local per donar avantatge al Manresa amb un inapel·lable xut de primera amb l’esquerra. L’incisiu Pol Via, amb la seva mobilitat, va obligar Antonio Pelegrín a tallar una perillosa centrada rasa des de l’esquerra per evitar una nova ocasió dels amfitrions (min. 14) i Antonio Bioque va fer el mateix amb un intencionat servei en profunditat envers Noah (min. 19).

Va ser el preludi del segon gol del Manresa. Pau Darbra va habilitar Salva per penetrar com a extrem dret i Javi López, al segon pal, més murri que Bioque i Toni Casamayor, va materialitzar de cap al 0 a 2 (min. 22). Els manresans van mantenir la tensió competitiva tot i el coixí que els proporcionava el novè i el setè gol a la lliga dels dos davanters de referència blanc-i-vermells. Nil Garrido va avisar amb un servei de falta llunyà (min. 32) i, tot seguit, la pressió de Javi López i d’Uri Pérez va provocar que Abel Cortina perdés la pilota a la frontal de l’àrea de penal vilafranquina. Uri Pérez va afusellar Toni Casamayor (min. 35).

Al tercer minut de la represa, Uri Pérez va qüestionar, de nou, la integritat de la porteria local amb un intencionat xut creuat (min 48). Tot i això, el conjunt d’Iván Moreno va palesar, de seguida, que no cediria la derrota sense maldar per la remuntada. Èric Via va estavellar el servei d’una falta al travesser (min. 52). La rematada de cap de Toni Cunill va obligar Òscar Pulido a fer la tercera aturada de mèrit de la matinal (min. 56) i Àlex Segura, cinc minuts després, amb un inesperat i enverinat servei de falta llunyà, va posar altra vegada a prova el porter manresà. Òscar Pulido va arrodonir la seva actuació en solucionar un mà a mà amb Pol Via (min. 66).

Els manresans van recuperar el control del tempo del partit a partir del minut 72 i Moha va aprofitar una imprudent passada de cap de Dani Sánchez al seu porter per establir el marcador definitiu. La lesió de Pol Via al genoll dret (min 83) va posar un trist epíleg al matx.

Costa: «Volíem que es veiés l’equip que volem ser i ho hem aconseguit»

«La versió de l’equip que l’afició va veure la setmana passada, contra el Castelldefels, no ens va satisfer. Avui volíem que es veiés el Manresa que volem ser, i crec que ho hem aconseguit». Aquesta va ser una de les conclusions del tècnic castelldefelenc del Centre d’Esports Manresa, Ferran Costa, després de la golejada assolida pel conjunt manresà al feu del FC Vilafranca.

L’entrenador blanc-i-vermell va assenyalar que «hem iniciat el partit amb bona mentalitat, amb capacitat de lluita i una voluntat clara d’assolir la victòria». Per aconseguir-la, calia «tenir la iniciativa a partir de la pressió per provocar l’errada de l’oponent. Després, havíem de ser capaços de penalitzar els errors del rival, i això no ho vam saber fer la setmana passada».

«Aquesta és una lliçó que ja hem après», va concloure. Ferran Costa va insistir en la idea que vol que el Manresa «sigui un equip proactiu, que faci que passin coses sobre el terreny de joc». En aquest marc conceptual, «generar un punt d’intimidació a l’oponent a través de la pressió ha de ser una de les característiques que ens defineixin», va reblar.

El jove porter manresà Òscar Pulido va eludir pronunciar-se sobre la seva destacada actuació, que va incloure cinc aturades de mèrit, i sobre els objectius de l’equip. «Hem d’anar partit a partit. Això sí, la setmana vinent volem sumar tres punts més». Per la seva part, Iván Moreno, tècnic del FC Vilafranca, es va referir al Manresa com «un equip molt treballat, que genera ocasions i que es troba en un bon moment».