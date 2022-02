El jove pilot d'Olost de Lluçanès Gil Membrado, amb el canari Rogelio Peñate com a copilot del Ford Festa Rally4, va finalitzar 30è en la classificació general del Ral·li Sarma de Letònia. El corredor de 14 anys va disputar prop de 60 km contra el cronòmetre sobre trams de neu, com a preparació per a la temporada, i va demostrar que està assolint un bon ritme competitiu. Tant els pilots com la resta de l'equips van valorar molt positivament l'experiència.

Després de participar fa uns dies al SprintRalli Otepaa Talv, a Estònia, Membrado ha continuat la gira bàltica prenent part en una cursa exigent amb tres especials de 11.83, 14.45 i 17.94 km, que els participants van haver d'afrontar en dues ocasions cadascuna. Membrado i Peñate van millorar els seus registres en la segona passada, excepte en la darrera especial, en que el pas dels prop d'un centenar de vehicles inscrits va empitjorar l'adherència del ferm. "El ral·li ha estat molt bé, vam augmentar el ritme en cada tram cronometrat i en conseqüència hem millorat en cada especial", va explicar Membrado: "el ral·li era molt bonic, amb especials molt llargues; a més, durant la nit anterior al ral·li les temperatures van baixar molt i la gelada va ser molt forta. Les especials al matí estaven espectaculars, el grip (adherència) era molt bo. La veritat és que ho vam passar molt bé”. Membrado i la resta de l'equip van aprofitar el temps lliures entre els ral·lis per fer testos sobre trams gelats. Després del viatge a terres bàltiques, Membrado afrontarà la temporada de ral·lis de terra.