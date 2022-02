El Joanenc no va passar de l’empat davant d’un Sallent molt lluitador que li va posar les coses molt difícils. Després d’un inici igualat on els locals van tractar de tenir la possessió de la pilota i els visitants oferien una pressió elevada que incomodava els defensors grocs, els santjoanencs s’avançaven ben d’hora al marcador quan Sánchez superava Rovira amb un tir ajustat al pal. Però instants després, fruit de la intensa pressió el Sallent recuperava una pilota pròxima a l’àrea de Baquero i generava el penal que posaria de nou les taules. Vázquez enganyava el porter des dels onze metres per fer l’1 a 1. Amb la igualtat, el Joanenc va tractar de dotar el partit amb el ritme que li convenia, però els blaugrana van optar per un bloc baix que dificultava l’elaboració dels atacs locals.

Al segon temps els locals van ser superiors, però van topar amb un Rovira excel·lent que va aturar tres jugades d’un contra un amb els atacants locals, a part de rebutjar un parell de tirs de forma magistral que sense la ràpida actuació del porter haguessin acabat al fons de la xarxa. En el temps de descompte el Sallent va gaudir d’una falta lateral i d’un llançament de córner que no van entrar a la porteria dels santjoanencs per pocs centímetres.