El CF Solsona va signar un empat agredolç contra la històrica UE Tàrrega (1 a 1). Els solsonins van dominar el seu oponent durant la primera meitat i el quart d’hora inicial de la represa liderats en atac per un Roger Alsina indeturable com a carriler per l’esquerra. Una acció d’estratègia va propiciar la primera acció de perill, a càrrec de Marc Guijarro, i Marcel Bellido va rematar al cos del porter targarí un mà a mà generat per una de les incursions d’Alsina. Una altra jugada d’estratègia va facilitar la rematada al pal de Marcel Bellido, la millor ocasió dels escapulats durant el primer acte. L’escenari no es va modificar a la represa fins que un servei en profunditat dels de l’Urgell es va conjuminar amb una falta d’entesa entre Marc Guijarro i Agustí Mora i va derivar en el gol del targarí Agustí Burgos. Marc Vilajosana va rematar arran del pal una centrada de Xavi Ferrer i l’exclusió del central Adrià Barniol (min 72) va complicar més la situació. Els amfitrions no van defallir i, ja a les acaballes del partit, la pressió de Joel Canals va provocar l’errada del porter visitant que va permetre Joel Fernández marcar el gol de l’empat en la seva tornada al CF Solsona, després de militar els últims set mesos a l’AEC Manlleu.