El Manresa CBF U18 va obtenir la cinquena victòria consecutiva en aquesta segona fase de la categoria preferent, després d’imposar-se de forma clara davant del Club Natació Terrassa (64-46). Les jugadores de casa van ser molt superiors a les visitants i van dominar de principi a final i no van donar cap opció al conjunt terrassenc. El primer període les locals van ser liderades per una encertada Marta Espinal, màxima anotadora del partit amb 14 punts, 17-10. En el segon quart les visitants van tenir més encert en els llançaments però les locals van saber mantenir l’avantatge per marxar al descans amb un còmode 36-27.

A la represa les vermelles van deixar el partit vist per a sentència. L’equip del CN Terrassa es va col·lapsar en atac i només va poder anotar set punts. El Manresa CBF U18 va obrir un forat decisiu de vint punts (54-34). En el darrer període i amb el partit sentenciat, ambdós equips van estar molt erràtics en els llançaments. Les defenses es van imposar als atacs i el parcial en aquest quart període va ser de 10-12. L’equip manresà va saber mantenir l’avantatge per acabar imposant-se per 64-46. Amb aquest nou triomf el Manresa U18 segueix com a líder invicte a la classificació. En la propera jornada de la competició, les jugadores manresanes rebran la visita del CB Granollers, equip que té un balanç de dues victòries i dues derrotes.