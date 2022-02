Tret d’alguns partits endarrerits que disputaran dimecres conjunts no classificats per al torneig, la Lliga Endesa deixa pas aquesta setmana a la Copa i ho fa amb algunes incògnites. Aquest torneig de mitja temporada de vegades no el guanya el millor equip, sinó el que hi arriba en millor forma, tot i que en les últimes edicions el títol ha estat un duopoli entre els dos grans. Alguns cops, però, els pronòstics no serveixen de gaire i hi ha sorpreses. Això sí, l’última jornada de l’ACB només ha contribuït a posar dubtes sobre l’estat de certs equips i a ratificar el bon moment d’altres abans de la cita granadina.

Mostrant múscul

El quart de final que més ens interessa és el que jugaran el Barça i el Baxi Manresa divendres, a les 21.30 hores. Ara mateix semblen els equips més en forma, malgrat les derrotes dels bagencs de fa dues setmanes a Turquia i Bilbao. En aquesta, a casa, ha foragitat dubtes amb triomfs per 18 punts (Darüssafaka) i 21 (Casademont) i es troben en un bon moment.

El problema és que el seu rival, el Barça, ve d’exhibir-se a l’Eurolliga a la pista del Madrid, ha pogut descansar aquest cap de setmana per la covid de l’UCAM i encadena set triomfs seguits. Ara mateix, semblen els dos conjunts més en forma.

Perquè els altres dos que ho estaven, el València i el Joventut, han caigut de manera aparatosa aquest cap de setmana. Els taronja van ser aixafats (99-82) per un altre equip de Copa, el Río Breogán, amb 31 punts de la seva estrella, Dzanan Musa. L’equip de Peñarroya havia guanyat deu dels últims onze partits. Tindrà l’avantatge de jugar a Granada contra un UCAM que pot pagar l’aturada per la covid i, qui ho sap, si també alguna baixa, a part de la inexperiència en aquest torneig. També caldrà seguir l’evolució de la passa, no fos cas que ens quedéssim sense un quart de final.

Per la seva banda, la Penya ha perdut els tres últims partits de lliga (Barça, MoraBanc i Lenovo) i, a més, de manera folgada, encavalcant les derrotes amb exhibicions europees, com davant del Partizan i a Ankara. No és un bon senyal haver caigut per un clar 58-74 contra el mateix adversari al qual s’haurà d’enfrontar dijous en primer torn. Com a mínim, li pot servir d’avís. El Tenerife, per la seva banda, ha guanyat sis dels set darrers enfrontaments i, després de períodes irregulars, aterrarà en una bona situació a Granada.

I llavors hi ha el Reial Madrid. Ahir sort en va tenir d’un rebot en atac de Tavares per acabar guanyant a Màlaga per 91-92, davant d’un Unicaja que estrenava Ibon Navarro a la banqueta. L’equip de Pablo Laso podria recuperar Rudy Fernández per a la Copa i falta que li farà per prémer l’accelerador en defensa. Ha perdut quatre dels últims set partits i, tot i que el duel inaugural de dijous a la nit contra el Breogán pot semblar assequible, els gallecs ja van demostrar ahir que, sense res a perdre, poden ser perillosos.