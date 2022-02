El Monbus Igualada va haver de batallar més del que estava previst per imposar la seva més gran qualitat a la pista d’un Alpicat que va intentar demostrar que no és just que vagi cuer del grup, amb només dues victòries en catorze partits. Els lleidatans, de fet, es van avançar en un primer quart mal jugat pels anoiencs després d’un increïble 12-0 d’inici. A l’equip d’Òscar Navarro, renovat aquests dies, li va costar fins al final del tercer quart restablir l’equilibri, però, en el darrer, un parcial de 4-20 va deixar les coses clares i va permetre que pogués acabar el partit amb tranquil·litat.