El Puig-reig es va imposar a l’Estación amb un resultat força contundent de 5 a 1 que el manté una jornada més en el lideratge de la competició. Tot i que el partit va ser molt igualat en els primers minuts, els locals van tractar de fer mal al seu rival a través del domini de la possessió, mentre que el conjunt sallentí va optar per cedir el control de la pilota i es va centrar en tasques defensives per aturar els avanços dels atacs dels berguedans. La primera part concloïa amb un domini molt superior del Puig-reig, però sense clares oportunitats de perill que trenquessin l’empat inicial. A la represa, els locals van trobar el gol que tant buscaven, el que va fer reaccionar l’Estación, que va fer un pas endavant a la cerca de la igualtat. Amb un rival més ofensiu el Puig-reig trobava els espais necessaris per apropar-se a la porteria de Labrador. Balmes posava el 2-0 en el minut 56. Minuts després Montardit feia el tercer del partit, fent inútil l’esforç dels visitants en la segona meitat. En els instants finals del partit Balmes tornaria a veure porteria de nou per sentenciar el partit, encara que Fernández faria el gol de l’honor per part de l’Estación moments més tard. Abans del xiulet final Montardit anotava el definitiu 5 a 1.