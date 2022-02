Los Angeles Rams van conquistar aquest diumenge el segon campionat de la NFL de la seva història en vèncer 23-20 els Cincinnati Bengals al Super Bowl LVI. La final de la lliga de futbol americà és un dels esdeveniments esportius més vistos de l'any i si no el vas poder veure en directe perquè se celebrava de matinada, a continuació et resumim el més destacat.

Una Super Bowl decidida al darrer minut

El passador de Los Angeles, Matthew Stafford va dur el seu equip cap al triomf amb una passada d'anotació per a Cooper Kupp a només un minut i mig del final. Stafford va firmar tres passes que van acabar amb touchdown durant la final. El quarterback dels Rams va avançar 283 iardes i també va contribuir amb dues intercepcions.

Cooper Kupp, l'MVP

La victòria dels Rams es va fonamentar amb el seu quarterback, però el premi al millor jugador del partit va ser per a Cooper Kupp, autor de dos touchdown.

Eminem desafia la NFL

El xou de la mitja part de la Super Bowl no forma part dels cinc millors de la història, però tot i així no va decebre amb la reunió del bo i millor del rap: Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick i 50 Cent. Entre ells, Eminem, que a més de contribuir a la festa també va crear polèmica. El cantant va desafiar les normes del Half Time Show i es va agenollar, un gest que que va començar a fer el 2016 Colin Kaepernick per protestar contra la discriminació i els abusos policials contra grups minoritaris i que lliga i propietaris dels equips han intentar prohibir.

50 Cent apareix de cap per avall

Com seria l'espectacle de descans es va mantenir en secret fins al final. Només se sabia el nom dels cantants Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige i Kendrick, i per sorpresa dels presents i dels telespectadors, al final en va aparèixer un més, 50 Cent, que va protagonitzar una gran entrada en escena que ningú no esperava, cap per avall.

Unes botes amb 1.500 diamants

Odell Beckham Jr, una de les estrelles de Los Angeles Rams, va lluir les botes més cares de la història de la NFL. Va ser durant l'escalfament de la Super Bowl LVI amb una creació especial feta pel Cirurgià del Calçat, Dominic Ciambrone, que estava formada per 1.500 diamants sobre el logotip de Nike, segons la web TMZ.

Doble campions

Els Rams han jugat cinc vegades la final de la NFL. El primer anell el van guanyar a la Super Bowl XXXIV contra els Titans. Van perdre, en canvi, en les edicions XIV davant de Steelers i XXXVI i LIII contra els Patriots. Amb la d'aquest 2022 es converteixen a més en el segon equip de la lliga que conquereix la Super Bowl a casa. El matx es va disputar al SoFi Stadium, ubicat a Inglewood, Califòrnia.

Dos anells al dit

El jugador dels Rams Taylor Rapp va aprofitar la celebració del títol de la Super Bowl per fer una petició de mà molt especial a la seva parella. Ella va dir que sí i el jugador va marxar cap a casa amb l'anell de campió... i amb el de promès.