El Rayo Vallecano es manté una setmana més a la cua de la Primera Iberdrola però la salvació és veu una mica menys impossible després del triomf d’ahir davant del Madrid CFF per 3-2, un èxit del que en va ser protagonista destacada la migcampista de Sant Fruitós de Bages Paula Fernández. La jove jugadora de 22 anys va anotar el primer gol, quan només havien transcorregut 3 minuts, i cinc després va servir un córner que Camila Sáez va rematar al fons de la porteria d’Ulloa.

En una temporada complicada, amb conflictes fora del camp i uns resultats insuficients sobre la gespa, el Rayo necessita sumar de tres en tres perquè, ara mateix, té la permanència a 8 punts (si bé li queda per jugar un duel pendent contra el Real Madrid). Ahir, davant d’un Madrid CFF en crisi, les rayistas van exhibir orgull.

Paula va fer l’1-0 amb un potent xut que va entrar per l’escaire. Ben poc després, Sáez va ampliar el marge i el partit semblava ben encarrilat. Però aleshores va aparèixer la figura de la potent davantera brasilera Geyse, que va fer el 2-1 abans del descans i va empatar al 63. Dos gols que la situen tercera en la classificació de golejadores amb 16 dianes, tres per darrera d’Oshoala, i que llençaven per terra l’esforç del Rayo. Però el conjunt madrileny no es va deixar abatre i Ballesté va rubricar la victòria en el minut 84. En la propera jornada, després de l’aturada de seleccions, desplaçament decisiu al camp del Sporting Huelva.

Queden vuit jornades i el segon classificat estarà a 19 punts quan el Tribunal Administratiu de l’Esport li torni a la Reial Societat els 3 punts que li va prendre la federació: aquestes són les xifres que marquen el compte enrere del títol del Barça. Ahir, a Lezama, contra un bon Athletic, Torrejón, Oshoala i Mariona van signar el 0-3.

Per la seva part, el Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza respira millor després de guanyar per 1-0 una Reial Societat en caiguda lliure. Les de Natàlia Arroyo, però, conserven la segona plaça, amb el sorprenent Granadilla en la cobejada tercera plaça.