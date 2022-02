La Cursa dels Llebrers de Galgos112 va reunir, diumenge, dues-centes setanta persones al bosquet de Sant Fruitós de Bages per a participar en la canicròs i la caminada solidària que arribava a la 8a edició. Enguany es van superar totes les expectatives superant la previsió de 250 places, exhaurint-se totes les places deu dies abans de la cursa. Per això, des de l’organització, es va decidir augmentar el nombre de places a causa de l’alta demanda. Tota la recaptació va íntegrament a Galgos112 per continuar rescatant gossos llebrers i podencs.

El recorregut circular es va iniciar i acabar a la zona del Bosquet en el qual durant 7.7 quilòmetres els participants van recórrer corriols i camins de pista passant per Sant Benet de Bages i retornant al punt d’inici. A les nou del matí, tot i plovisquejar, es va donar la sortida als 49 participants de la canicròs dividits en set calaixos, en un recorregut de 328 metres de desnivell positiu i considerat moderadament tècnic. Seguidament, un total de 221 caminants amb els seus gossos, i alguns participants sense, van recórrer el circuit amb una mitjana d’una hora i mitja. Un cop al bosquet van recuperar forces amb un esmorzar a base de botifarra o esmorzar vegà. Tots els participants van rebre una bossa de corredor amb diferents obsequis de les empreses col·laboradores. Tot seguit, es va procedir a l’entrega de premis als guanyadors de la canicròs, amb la presència de l'alcaldessa Àdria Mazcuñán. Pau Nacenta Merinas de Sant Salvador de Guardiola, va quedar primer en la classificació final de la cursa amb un temps de 26.26.793, seguit d’Elan Cortada Cabañas, de Moià, amb un temps de 28.19.773, i en tercera posició ho va fer Xavier Masramon Sanguino, de CaniXCat amb 28.29.637. En categoria femenina, Mireia Gràcia Mas, de Navarcles, va guanyar amb un temps de 37.41, i va ser 19a en la general. Walia Caler Abarca, de Gosesport Catalunya, va ser segona amb un registre de 38.13 i 21a en la general. I en tercer lloc va acabar Mercè Magem Prat, de Sant Vicenç de Castelllet, 25a de la general, amb 39.27. Tots els participants van prendre part en el sorteig d’una trentena de productes i serveis oferts per empreses que van col·laborar en aquesta edició de la cursa i la caminada.