Maria Costa es va penjar la medalla de bronze en la competició d’esprint de la categoria sub-20 que va obrir els Campionats d’Europa d’esquí de muntanya a l’estació pirinenca de Boí-Taüll. La jove esportista de Santpedor, que competeix amb el club Mountain Runners del Berguedà, va superar les eliminatòries de quarts de final i semifinals i va disputar la final, que es va adjudicar la suïssa Caroline Ulrich.

La prova es va disputar a la zona de Mulleres de la base de l’estació, en un traçat de 974 metres amb la sortida situada 2.051 metres d’altitud i una cota màxima de 2.134 metres en el recorregut. L’esprint obliga els participants a un esforç explosiu, que en la categoria sub-20 acostuma a ser d’entre 3 i 4 minuts. Ulrich es va adjudicar la medalla d’or amb un registre de 3.24.964, mentre que l’andalusa Maria Ordoñez va ser segona, a 13.793, i la santpedorenca Maria Costa va quedar tercera, a 14.702. La berguedana Ares Torra va arribar fins les semifinals

En la categoria masculina, Ot Ferrer i Mateu Comellas, també del Mountain Runners, no van poder superar els quarts de final. Tot i que no van assolir el podi, en sub-18 dues corredores del club berguedà van obtenir un resultat meritori: Martina Gonfaus va ser 4a i Berta Guitart 5a.

Bon paper en altres curses

En la segona jornada de competició es va disputar la prova de cursa vertical, que va obligar els esquiadors a fer un tram de 3.5 km en ascens entre els 2020 metres de la base de l’estació i els 2.540 del Coll de Roies. Berta Guitart va ser 6a en sub-18 i Martina Gonfaus 12a. En sub-20, Ares Torra va finalitzar 8a i Maria Costa 10a, en una prova que també va vèncer Ulrich.

La prova individual es va fer en un traçat trencacames de 11,519 km, amb sortida i arribada a 2.045 m i diverses ascensions, entre les quals dues a 2.600 m. En sub18, gran cinquena plaça de Berta Guitart, amb Martina Gonfaus en la 10a. En sub-20, 8è lloc per Maria Costa i 10è per Ares Torra, amb Ulrich sumant un nou títol. En la prova masculina, 23a plaça per Tomeu Comellas. En sènior, Jordi Alis, de la Seu d’Urgell i el CE Cerdanya Skimo Team, va ser el 29.