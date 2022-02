La igualadina Maria Díaz 'Peke' (1989) ha assolit aquest passat cap de setmana una fita històrica: 500 gols a l'OK Lliga. Un imponent bagatge que es va concretar durant la victòria del seu equip actual, el CP Manlleu, davant Las Rozas (4-2) corresponent a la catorzena jornada de la màxima competició estatal de clubs. D'aquest mig miler de dianes, 117 les va aconseguir Peke vestint la samarreta de l'Igualada Femení.

Campiona europea i mundial amb la selecció espanyola, Díaz es manté als 32 anys com una de les grans davanteres del panorama internacional. No en va, ha disputat 13 vegades l'OK Lliga i ha estat la màxima golejadora en vuit ocasions.

Formada a l'Igualada Femení, any rere any es va anar confirmant com una de les millors anotadores de l'hoquei patins i dos dels pitxitxis els va obtenir com a integrant de l'equip anoienc. Després va anar a Gijón, on en va conquerir quatre més, i al CP Manlleu n'ha sumat dos més. En la present edició de l'OK Lliga, és la tercera màxima golejadora, amb 18 dianes fins el moment, per darrera només d'Aina Florenza (Palau) i Victòria Porta (Vila-sana), que en duen 21.

Per copsar la dimensió de la voracitat golejadora de Peke s'ha d'indicar que la segona màxima anotadora de la lliga estatal és l'asturiana Tasha Lee, amb 344.

En el Top-10 de les atacants amb més encert del campionat també hi ha una altra igualadina, Raquel Bernadas, vuitena amb 205 gols, 135 dels quals els va fer defensant els colors de l'Igualada Femení.