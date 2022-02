El projecte que fa tres dècades va iniciar el Club Atlètic Manresa, actualment esponsoritzat per Avinent, per potenciar el seu equip femení va escriure dissabte al poliesportiu madrileny de Gallur la seva pàgina més reeixida amb la consecució de la cinquena plaça en el Campionat d’Espanya de clubs en pista coberta (conegut també com a Copa Iberdrola). Una fita inèdita que posa el punt final a una campanya sota sostre en la qual el conjunt blanc-i-vermell va sumar, fa tres setmanes, el títol català mai abans assolit.

El València es va adjudicar el primer lloc després de tres anys i, a més, una de les seves atletes, la velocista Maria Isabel Pérez, va signar una de les grans actuacions individuals de la jornada en batre el rècord estatal dels 60 metres amb un registre de 7.20. L’andalusa ja havia fet 7.21 dues vegades aquesta mateixa temporada.

Des de l’Avinent no van dubtar en qualificar l’actuació com «la pàgina més exitosa» de la història de l’equip femení, que fins ara havia arribat a ocupar la setena plaça en la lliga estatal de Divisió d’Honor a l’aire lliure com a resultat més destacat. A la pista de Gallur, les manresanes van quedar només per darrera del València (96), el Playas de Castellón (80), el FC Barcelona (76) -a qui van vèncer en el Campionat de Catalunya- i l’At. Sant Sebastià (57).

L’Avinent va sumar finalment 48 punts gràcies a actuacions destacades com el segon lloc de Mònica Clemente en el salt de perxa. La manresana va intentar franquejar sense sort els 4.25, igual que Malén Ruiz (València), però la saltador basca va quedar primera perquè va superar els 4.15.

També va destacar la tercera posició d’Emília del Hoyo als 60 tanques, amb 8.46, només tres centèssimes per darrera dels 8.43 amb els quals figura en el top10 del rànquing estatal de la temporada. Marta Romance, per la seva part, va ser quarta en els 3.000 m, i el relleu de 4x400 va batre el rècord del club.

Mar Juárez, 4a a l’estatal

L’equip manresà ja no tornarà a l’activitat fins a la primavera, quan es disputi la primera fase de la Divisió d’Honor a l’aire lliure. Una de les integrants de l’esquadra bagenca és la marxadora Mar Juárez, absent a la pista coberta perquè no hi ha prova de la seva disciplina. Aquest diumenge, però, també va estar activa, ja que va quedar quarta en el Campionat d’Espanya de 20 km a Pamplona, amb un temps de 1.35.15 que és mínima per la Copa del Món. Maria Pérez es va imposar amb 1.27.40.