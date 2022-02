Tercer triomf seguit de l’Igualada Femení-Grupo Guzmán, i primera victòria de la història a Les Comes contra un clàssic com el Voltregà. Tot i que les osonenques no estan en un bon moment, van demostrar que no es rendeixen i van competir fins el final un duel que perdien per 4-0 a la mitja part. Les jugadores de Carles Marín van superar un rival directe, al qual també li guanyen l’average, i es consoliden en la sisena plaça.

En un obrir i tancar d’ulls, les igualadines Herrera, en transformar una falta directa, i Claramunt van fer dos gols. El Voltregà no va baixar els braços i va atacar amb insistència, però les locals es van mostrar sòlides en defensa. I Pati Miret, amb dues genialitats, va fer pujar el resultat fins un contundent 4-0 al descans. A la represa, la truita es va capgirar, i el conjunt visitant va sumar tres gols gràcies a Berta Tarrida, una de les supervivents del gran Voltregà campió d’Europa. La veterana davantera, fins i tot, va tenir una falta per empatar, però Cristina Riba va evitar la igualada. Ambdós equips haurien pogut marcar però ni Ramon va encertar en una directa ni les de Sant Hipòlit amb una falta i un penal xutat per Vistós. En l’Igualada va debutar la portera júnior Mariona Escoda, Miret va fer el 5-3 i Arxé va escurçar diferències de penal. Les locals, aleshores, van resistir.