La Fundació UFEC, la UFEC i les federacions esportives de Catalunya impulsen la plataforma de televisió digital Esport+ per cobrir tot l'esport federat català. L'objectiu és donar visibilitat als esports de qualsevol categoria "sense discriminacions" i esdevenir una "font de recursos econòmics" per als més de 12.500 clubs d'arreu del país. Els responsables de la iniciativa afirmen que la plataforma ha aconseguit en període de proves 10.000 subscriptors amb la retransmissió de més de 1.300 competicions esportives el 2021. Aquest any espera arribar als 30.000 subscriptors i superar els 80.000 espectadors. Per aconseguir-ho s'han instal·lat un centenar de càmeres amb intel·ligència artificial a camps de futbol, pavellons o piscines.

A partir d'aquestes càmeres, els impulsors de la plataforma digital esperen poder retransmetre en directe o posar a disposició dels espectadors en diferit més de 15.000 esdeveniments d'esport base i amateur federat cada any. El sistema d'intel·ligència artificial que incorporen les càmeres permet seguir les competicions sense necessitat d'operadors o realitzadors d'imatge. La retransmissió s'ofereix en 'streaming' i es pot seguir a través d'una subscripció a la plataforma des de qualsevol dispositiu mòbil o televisió. La subscripció dona accés també als continguts en diferit. Pere Vilà, director de la Fundació UFEC, justifica la necessitat de la plataforma Esport+ en el fet que les competicions amateurs i de l'esport base queden "sistemàticament excloses" de la cobertura mediàtica de les grans plataformes o els principals canals de televisió. Vilà també apunta que la plataforma serà una eina de finançament dels clubs a través de les subscripcions i la comercialització d'espais de publicitat durant la retransmissió. A Catalunya hi ha registrats actualment 12.500 clubs o entitats esportives agrupades en 71 federacions que representen més de 700.000 esportistes amateurs federats. Segons els impulsors de la plataforma, generen un valor afegit de prop d'1,2 milions d'euros anuals, el 2,1% del PIB català. Esport+ compta amb el suport de la UFEC, la Generalitat i la Fundació "la Caixa", i en aquest moment ja ha signat convenis de col·laboració amb una trentena d'ajuntaments del país.