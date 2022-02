El davanter anoienc del Barça B Ilias Akhomach ha estat convocat per Santi Denia pel partit amistós que la selecció espanyola sub-19 disputarà dimecres vinent a Las Rozas contra Noruega. El jugador d'Hostalets de Pierola, que ja ha debutat amb el primer equip del Barça, es concentrarà dilluns juntament amb la resta de companys per iniciar la preparació per al primer compromís internacional de l'any.

El conjunt sub-19 espanyol jugaràa finals de març la fase de classificació per l'Europeu d'Eslovàquia, que tindrà lloc el 18 de juny a l'1 de juliol. A més d'Ilias, Denia també ha convocat tres jugadors del Girona, Arnau Martínez, Ricard Artero i Gabriel Martínez. La llista de convocats és la següent: Athletic Club: Alex Padilla Pérez i Nicolás Serrano Galdeano. Atlètic de Madrid: Alejandro Iturbe Encabo, Javier Serrano Martínez i Pablo Barrios Rivas. FC Barcelona: Ilias Akhomach Chakkour. Girona FC: Arnau Martínez López, Ricard Artero Ruiz i Gabriel Martínez Aguilera. Màlaga CF: Lorenzo Zúñiga Owono. Manchester City: Juan Larios López. RC Deportivo: Noel López de la Fuente i Álvaro Pérez Campo. Real Madrid CF: Marveolus Antolín Garzón. Racing de Santander: Pablo Torre Carral. Real Saragossa: Ángel López Ramón. Sevilla FC: Juan Luis Sánchez Velasco i Carlos Álvarez Rivera. UD Las Palmas: Alberto Moleiro González. València CF: Jesús Vázquez Alcalde i Christian Andrey Mosquera Ibarguen. Vila-real CF: Rodrigo Alonso Martín.