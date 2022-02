El Cadí la Seu va informar ahir de la detecció de quatre casos de covid dins de la plantilla després de les proves efectuades a tot el grup. Aquests s’afegeixen a un altre cas dins del cos tècnic del qual ja es va informar a final de la setmana passada. Dues d’aquestes persones presenten símptomes de l’afectació. La resta de l’equip ha quedat pendent de proves que s’han fet per detectar si hi ha algun cas més. El Cadí havia de jugar demà un partit de lliga al seu pavelló davant de l’Araski navarrès. Tot i que des del club ahir s’informava que la federació encara no l’havia ajornat, el sentit comú fa pensar que aquesta serà la decisió. Les urgellenques van jugar el seu darrer partit dissabte, quan van derrotar el Gernika per 63-58.