Un aficionat del Barça, amb la seva experiència al camp de l'Espanyol durant el derbi de diumenge, ha tornat a posar en primer pla la cara fosca del futbol. En un escrit publicat a El Periódico, del mateix grup editorial de Regió7, Daniel Fernández Boada, explica que els seus fills van ser "ser presa del pànic" a l'estadi de Cornellà-el Prat.

"El cap de setmana passat ens trobàvem a Barcelona per passar uns dies de vacances. Els meus fills, seguidors del Barça, em van demanar si podíem anar-lo a veure jugar contra l'Espanyol. Em va semblar una bona idea. Vam comprar unes entrades 'online' i diumenge vam anar a Cornellà als Ferrocarrils de la Generalitat. Mentre ens apropàvem als voltants de l'estadi se sentien càntics contra el Barça molt malsonants i intimidants. Vaig dir als meus fills que es guardessin les bufandes del Barça, ja semblava que no érem gaire ben rebuts", relata Fernández en la seva carta.

"Vam entrar, vam seure i per megafonia van començar a enumerar els jugadors del Barcelona. Algú assegut a prop nostre es va aixecar per aplaudir algun dels noms. De sobte uns energúmens s'hi van acostar i el van començar a increpar i a empènyer, fins al punt que aquesta persona va haver de marxar. Els meus fills, no acostumats a tot això, van ser presa del pànic", lamenta l'aficionat culer, que es pregunta, "Què ha passat al futbol? S'hi va a passar una bona estona i a gaudir del partit. Que guanyi el millor!".

Fernández recorda quan, de petit, anava al camp de Sarrià a veure algun derbi i "cadascú podia animar el seu equip, dins d'un cert límit, és clar, que per això un és a casa de l'altre". Però, conclou, "vist el que va passar diumenge passat és certament trist".