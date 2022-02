L’extrem Ilias Akhomakh, d’Hostalets de Pierola i del FC Barcelona, va ser convocat pel seleccionador Santi Denia per al partit amistós que l’equip estatal sub-19 haurà de jugar dimecres vinent a Las Rozas contra Noruega. L’anoienc, que ja ha debutat amb el primer equip blaugrana, es concentrarà dilluns, juntament amb la resta de companys, per iniciar la preparació per al primer compromís internacional de l’any, abans d’afrontar la fase de classificació per a l’europeu d’Eslovàquia, que tindrà lloc del 18 de juny a l’1 de juliol. A la llista d’Espanya hi ha tres jugadors catalans més, tots tres del Girona. Es tracta d’Arnau Martínez, Ricard Artero i Gabri Martínez, que ja han debutat amb el primer equip.