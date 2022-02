L’Igualada no va tenir gaires problemes per derrotar la Fundació Acadàmia l’Hospitalet i trencar, d’aquesta manera, dues jornades sense conèixer la victòria. El conjunt anoienc va disposar en el primer quart d’hora de l’efectivitat d’Ona Barrón, autora de dos gols, per obrir forat i per deixar sentenciat el duel en els primers minuts de la segona meitat.