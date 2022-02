El Covisa Manresa va aconseguir la quarta victòria consecutiva a la lliga en derrotar, en partit endarrerit, l’Aliança Mataró, un dels conjunts que ha dominat el grup des de les primeres jornades. I ho va fer gràcies a una sensacional actuació del porter Adil, acompanyat de la resta de l’equip, que va aturar els intents dels maresmencs per anotar.

Lavado va avançar els bagencs amb un fot xut amb l’exterior, però el visitant Panocha va empatar just abans de la mitja part. El resultat era just, però encara faltava molt per passar a la represa. Als quatre minuts, Asís va desequilibrar de penal després d’una acció del porter Isaac. Va ser aquest mateix qui va cometre una falta duríssima amb el peu alçat sobre Eric Castillo que li va suposar l’expulsió. En superioritat, Lavado va fer el tercer gol. Però una errada defensiva local va suposar el 3-2 a set minuts per al final i tot quedava obert. Asís, però, va tornar a posar les coses al seu lloc amb un robatori que va finalitzar amb la quarta anotació local.

Aquí va ser quan els mataronins van començar perdre els papers. Un auxiliar visitant va ser expulsat després d’increpar una part de l’afició local. Enmig d’aquests aldarulls, el Mataró va sortir amb porter-jugador i el Covisa ho va aprofitar per anotar tres gols més, el segon dels quals, de doble penal. Enmig, el tercer dels forasters. Amb el triomf, els manresans són cinquens, en posició de Copa, encara amb un partit pendent, contra el Picassent.

Per la seva banda, el Sala 5 va derrotar per 3-2 el Cerdanyola en un partit endarrerit i es posa segon, a un sol punt de l’Industrias B, que també va guanyar. Tots dos s’enfronten dissabte.