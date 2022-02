El CN Manresa masculí va veure com se li escapava l’empat contra el CN Sabadell B a falta de set segons per al final de l’enfrontament contra els vallesans, un resultat que compromet les seves possibilitats de lluitar per les posicions d’honor i que fa mal.

El partit va ser competit i igualat en els tres primers parcials, en què els bagencs van assolir un mínim avantatge de 8-7 per afrontar els vuit últims minuts. Després que els sabadellencs capgiressin el resultat fins al 8-9, Serra va empatar i novament l’equip de fora va anotar el 9-10. A només 17 segons per al final, Mayol establia un empat que ja semblava definitiu. Però una ràpida exclusió, transformada pel Sabadell B a falta de set segons, va fer volar els punts de la Manel Estiarte.