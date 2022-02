Cap aficionat del Barça volia arribar a aquest dia, però la realitat del club és l’Europa League, la competició hereva de l’antiga Copa de la UEFA que els blaugrana només van guanyar als anys 50 i 60 quan es deia Copa de Fires. Expulsat de la Champions després de fer només dos gols en sis partits, l’equip de Xavi té al davant l’oportunitat de competir per un títol continental, encara que ahir, en la prèvia del partit d’avui (18.45 h) al Camp Nou contra el Nàpols, afirmés que «no em veig com a favorit». La recompensa, a més de portar un trofeu de prestigi al museu, és una plaça per a la propera edició de la Champions.

El Barça debuta a l’Europa League després de disset temporades disputant les eliminatòries de la Champions, torneig que durant aquest temps ha guanyat en quatre ocasions. Avui i dijous vinent toparà amb un aspirant al títol de la Lliga italiana (és tercer a dos punts del Milan) per aconseguir una plaça als vuitens de final, on esperen els primers de la fase de grups de l’Europa League. «No som favorits, sinó candidats. El Nàpols lluita per l’scudetto a la lliga italiana, la tornada és fora de casa, és un rival complicadíssim. El favorit és el que ha guanyat la competició, per exemple el Sevilla té molta més experiència», va indicar Xavi ahir. Això sí, l’Europa League és una «oportunitat» per demostrar que poden competir a Europa. «Si guanyem el torneig estarem a la Champions. Això és una motivació suficient. No serà fàcil, no parlem l’Europa League és la Tercera Divisió. N’hi ha una de millor, sí, però els últims campions són rivals de molt nivell», va matisar. «És una competició europea i és una revàlida, estic molt motivat tot i que em fa molta ràbia sentir la música de la Champions i no ser-hi, però això ens motiva més», va reconèixer, sincer, el tècnic. Sobre el Nàpols, Xavi va dir que «necessiten la pilota, però es defensen molt bé en bloc baix. Centrals forts, laterals que arriben. Zielinski és un gran jugador. Insigne, Osimhen, ... Podríem veure aquesta eliminatòria en la competició gran. No hem tingut sort i analitzant-los veus que tenen molt potencial», va afegir. Descartat Alves, que no va ser inscrit, l’entrenador va destacar la resposta d’Aubameyang. «Crec que necessitava entrenaments més forts, amb dinàmica de grup. Està al 100%. Juga bé als espais, descarrega. Té números molt bons els últims anys. Professional molt bo, positiu per al grup, estic molt content», va assegurar. L’Atlètic cau amb el Llevant (0-1) en un partit pendent El Barça es va veure beneficiat ahir de la derrota de l’Atlètic de Madrid a casa contra el cuer Llevant per 0-1, en un partit pendent. Un gol de Melero al minut 55 va sentenciar un partit que els de Simeone no van poder remuntar com han fet en altres ocasions, i perllonga la mala ratxa dels madrilenys. L’Atlètic té ara 39 punts i és 5è, els mateixos que el Barça (4t), amb la diferència que els de Xavi tenen un compromís pendent, encara sense data, contra el Rayo al Camp Nou. Correa va marcar al 95, però l’àrbitre el va anul·lar.