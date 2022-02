Els judokes que formen part del Centre de Tecnificació del Bages i del Moianès de Manresa van aconseguir dues medalles d’or, dues de plata i quatre de bronze en la Supercopa de Catalunya infantil de judo, que es va dur a terme a les Llars Mundet de Barcelona. La categoria infantil engloba els participants sub-15 i la competició era puntuable per ser al Campionat d’Espanya.

Així. Carlos Llamas, de l’Esport-7, va ser primer en -38 kg i també va guanyar Biel Perau, del mateix club, en -50 kg. Les plates van ser per a dues judokes del Judo Ripoll adscrites al centre, en aquest cas per a Ivet Beltran en -48 kg i per a Bruna Cruz, en -40 kg. Pel que fa als bronzes, van recaure en Maria Redondo (Esport-7, -48 kg.) i en tres representants del Judo Moià, Núria Corcuera en -44 kg., Nora Viñals, en -40 kg. i Adrià Serrat, en -60 kg.

Els bons resultats es van completar amb els cinquens llocs d’Hiba Mahrez (Esport-7, -52 kg.) i Oleguer Prada (Esport-7, -55 kg.) i els setens de Pau Roca (Judo Moià, -55 kg.) i Ona Palau-Ribes (Judo Moià, -48 kg.).