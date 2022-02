L’UCAM Múrcia ha fet saltar els pronòstics davant el València. De convidat a la festa de Copa s'ha transformat en la sorpresa dels quarts de final, i ha portat a la derrota a un dels favorits (83-86). El mèrit de l’equip de Sito Alonso ha estat que s'ha guanyat la continuïtat a Granada després de renéixer de les seves cendres. Ha tocat el cel en el primer temps. La sort ha desaparegut per complet en el tercer període, en el qual que el València ha capgirat el partit enganxat a l’encert de Rivero Y.

Durant 20 minuts, l’UCAM Múrcia ha jugat com els àngels. Amb un nivell d’encert espectacular. Enxufant un triple rere un altre i desconnectant el València a cada acció en la qual s’acostaven al seu cèrcol. Ha construït, en aquells 20 minuts prodigiosos, una autopista cap a la semifinal. I, de sobte, amb el pas pels vestidors en el descans, després d’aconseguir un increïble avantatge de 19 punts (33-52), els ha arribat l’apagada. Ha estat un col·lapse en tota regla. Absolut.

Parcial demolidor

Un parcial de 21-0 del València en tot just quatre minuts els ha despertat del somni i els ha fet aterrar de cop en la realitat. En una realitat totalment adversa que s'ha encarregat de generar el València, o millor dit, Jasiel Rivero amb uns minuts devastadors, en els quals ha firmat 12 dels 21 punts del parcial. L’ala pivot cubà, de 28 anys, ha contagiat energia i electricitat als seus companys, mentre es curtcircuitaven els sistemes de l’UCAM. Ha estat un tomb espectacular d’escenari que ha fet tornar l’equip de Joan Peñarroya a la baralla i ha deixat l’equip murcià totalment grogui durant bastants minuts, a remolc del seu rival. El parcial del quart 31-9, eloqüent per si mateix, ha deixat els valencians al comandament (64-61).

En aquest escenari totalment hostil, l’UCAM Múrcia ha estat capaç de sortir del coma i de tornar a plantar-li cara als valencians. No només això, sinó que enganxat als triples de Bellas, Webb i els punts de McFadden ha aconseguit donar-se una nova oportunitat per entrar en avantatge en l’últim minut, en el qual els valencians han malgastat fins a tres triples (Prepelic, Van Rossom i Dubjlevic) per forçar la pròrroga.